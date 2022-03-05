Кершоу: «Непряева заслужила выиграть Большой хрустальный глобус»

Канадский лыжник Девон Кершоу заявил, что россиянка Наталья Непряева заслужила стать победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам и выиграть Большой хрустальный глобус.

«Это очень спорное мнение, и я могу подвергнуться за него серьезной критике, но Непряева отлично бегает «классикой» и проводит лучший сезон в карьере. Кажется, она все-таки завоюет Большой хрустальный глобус. Теоретически ее еще можно обогнать, но вряд ли у Диггинс или кого-то еще это получится.



Я надеюсь, Непряева выиграет общий зачет Кубка мира, она была лучшей дистанционной гонщицей сезона, и я не могу представить, как для нее это тяжело. Мне не важно, под каким флагом она выступает, я рассматриваю ее как личность. Она заслужила стать победителем общего зачета», — приводит РИА «Новости» слова Кершоу.

Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира за 4 гонки до конца сезона-2021/22. Ближайший преследователь россиянки, американка Джессика Диггинс отстает на 252 очка.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники завершили международный сезон. Международная федерация лыжного спорта сообщила, что не допустит российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.