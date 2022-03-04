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Сегодня, 22:12

Диггинс пропустит гонку в Холменколлене и не сможет побороться за победу в общем зачете Кубка мира

Диггинс не сможет догнать Непряеву в общем зачете Кубка мира
Екатерина Савостина
Корреспондент

Американская лыжница Джессика Диггинс пропустит масс-старт классическим стилем на 30 километров, который пройдет на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Таким образом Диггинс не сможет побороться за победу в общем зачете Кубка мира. Ее отрыв от лидирующей в таблице Натальи Непряевой составляет 252 очка.

На третьем месте в зачете идет шведская лыжница Эбба Андерсон. У нее в активе 688 очков. Она отстает от Непряевой на 285 очков.

На заключительном этапе Кубка мира в Фалуне лыжницы побегут спринт классическим стилем и коньковую гонку на 10 км с раздельным стартом. В каждой можно набрать по 100 очков.

Источник: https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=39233
Джессика Диггинс
Наталья Непряева
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