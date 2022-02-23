Комментатор Кирилл Набутов высказал свое мнение о двух норвежских лыжницах Марит Бьорген и Терезе Йохауг.

«Напомню, что Тереза Йохауг — микроб на ножках, который чемпион и в лыжах, и в беге на 10 км. У нее обнаружили запрещенный препарат и дали бан. Списали все на то, что у нее была помада, в состав которой и входило вещество.

Хочу отметить, что Марит Бьорген — мужик в юбке. Хоть она и закончила выступать, но тоже попадала в бан. И таких случаев с иностранцами очень много», — рассказал Набутов в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.