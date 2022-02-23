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Сегодня, 18:04

«Йохауг — микроб на ножках». Российский комментатор уничтожил норвежскую лыжницу

Российский комментатор подверг критике известную норвежскую лыжницу
Иван Шитик
Корреспондент
Тереза Йохауг.
Фото Instagram

Комментатор Кирилл Набутов высказал свое мнение о двух норвежских лыжницах Марит Бьорген и Терезе Йохауг.

«Напомню, что Тереза Йохауг — микроб на ножках, который чемпион и в лыжах, и в беге на 10 км. У нее обнаружили запрещенный препарат и дали бан. Списали все на то, что у нее была помада, в состав которой и входило вещество.

Хочу отметить, что Марит Бьорген — мужик в юбке. Хоть она и закончила выступать, но тоже попадала в бан. И таких случаев с иностранцами очень много», — рассказал Набутов в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9soXjN3ymOs
Сборная России по лыжным гонкам
Марит Бьорген
Тереза Йохауг
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