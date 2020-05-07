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Допинг

Российские лыжники попали в допинговый список ВАДА

17:44
Александр Легков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Легков. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Международная федерация лыжного спорта (FIS) получила от ВАДА дела российских спортсменов, открытые после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

30 апреля ВАДА завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов.

— FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS. Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Данные московской лаборатории в 2017 году были использованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и FIS при рассмотрении допинговых дел 11 российских лыжников, в их числе было и дело олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его и еще семерых российских лыжников невиновными, наказанию подверглись Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8419751

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