Российские лыжники попали в допинговый список ВАДА

Международная федерация лыжного спорта (FIS) получила от ВАДА дела российских спортсменов, открытые после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

30 апреля ВАДА завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов.

— FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS. Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Данные московской лаборатории в 2017 году были использованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и FIS при рассмотрении допинговых дел 11 российских лыжников, в их числе было и дело олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его и еще семерых российских лыжников невиновными, наказанию подверглись Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.