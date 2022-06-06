Лыжница Истомина: «Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций»

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции для мужчин и женщин.

«Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций в лыжных гонках. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км, это реально, мы делаем это на тренировках. Но у нас идет этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление. Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление», — приводит слова Истоминой ТАСС.

В конце мая Совет FIS уравнял дистанции в лыжных гонках для мужчин и женщин. Изменения вступят в силу начиная с предстоящего сезона Кубка мира. У мужчин дистанции 15 и 30 км сократились до 10 и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 до 50 км.

Ранее в FIS не исключили, что откажутся от равных дистанций, в случае если реформа будет признана неудачной.