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Лыжница Истомина: «Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций»

Лыжница Истомина прокомментировала решение FIS уравнять дистанции для мужчин и женщин
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции для мужчин и женщин.

«Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций в лыжных гонках. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км, это реально, мы делаем это на тренировках. Но у нас идет этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление. Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление», — приводит слова Истоминой ТАСС.

В конце мая Совет FIS уравнял дистанции в лыжных гонках для мужчин и женщин. Изменения вступят в силу начиная с предстоящего сезона Кубка мира. У мужчин дистанции 15 и 30 км сократились до 10 и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 до 50 км.

Ранее в FIS не исключили, что откажутся от равных дистанций, в случае если реформа будет признана неудачной.

Источник: https://tass.ru/sport/14835229
Мария Истомина
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