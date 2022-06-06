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Сегодня, 15:26

Большунов считает, что FIS должна была узнать мнение лыжников перед уравниванием дистанций

Анна Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции для мужчин и женщин.

«Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование — кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины — свои», — приводит слова Большунова ТАСС.

В конце мая Совет FIS уравнял дистанции в лыжных гонках для мужчин и женщин. Изменения вступят в силу начиная с предстоящего сезона Кубка мира. У мужчин дистанции 15 и 30 км сократились до 10 и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 до 50 км.

Ранее в FIS не исключили, что откажутся от равных дистанций, в случае если реформа будет признана неудачной.

Источник: https://tass.ru/sport/14834291
Александр Большунов
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