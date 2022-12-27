Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:31

Резцова назвала неспортивным поведение Большунова и Устюгова во время спринта на Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анфиса Резцова.
Фото архив «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» высказалась о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне тяжело что-то сказать об этом инциденте. Как по мне, тут не правы оба — и Большунов, и Устюгов! Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена», — сказала Резцова «СЭ».

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира.

Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Александр Большунов
Анфиса Резцова
Сергей Устюгов
3
2
Читайте также
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крянин о столкновении Большунова и Устюгова: «Терентьев мог получить двух сильных соперников в финале»

Сорин о столкновении Большунова и Устюгова: «Сложно сказать, кто прав, а кто виноват»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости