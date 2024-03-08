Прокуратура начала проверку после массового завала лыжниц на Спартакиаде

Прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку по факту травмирования лыжниц во время масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Ранее стало известно, что количество пострадавших лыжниц увеличилось до 18.