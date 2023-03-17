Прокофьева заявила, что ни в коем случае не сменит гражданство

Российская лыжница Анастасия Прокофьева заявила, что не рассматривала возможность смены спортивного гражданства.

«Ни в коем случае. Я такой человек, что никогда не предам, на меня можно положиться. Вопроса о смене гражданства для меня никогда не стояло и не стоит», — приводит слова Прокофьевой Sport24.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на основании рекомендаций МОК.