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17 марта, 22:37

Прокофьева заявила, что ни в коем случае не сменит гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская лыжница Анастасия Прокофьева заявила, что не рассматривала возможность смены спортивного гражданства.

«Ни в коем случае. Я такой человек, что никогда не предам, на меня можно положиться. Вопроса о смене гражданства для меня никогда не стояло и не стоит», — приводит слова Прокофьевой Sport24.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на основании рекомендаций МОК.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-17-prokofyeva-o-smene-grazhdanstva-ni-v-koyem-sluchaye-ya-takoy-chelovek-chto-nikogda-ne-predam
Анастасия Прокофьева
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