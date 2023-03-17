Прокофьева назвала Непряеву большим мотиватором

Российская лыжница Анастасия Прокофьева рассказала, что является для нее мотивацией на внутренних соревнованиях.

«Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой — большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с ее и понимать, например, что на Кубке мира Наташа была бы в тройке в какой-то определенной гонке, а ты, проиграв ей 10-20 секунд, условно в десятке. Наталья Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, — большой мотиватор для меня», — приводит слова Прокофьевой Sport24.