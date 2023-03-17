Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что пропустит первые гонки чемпионата России.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро, побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

На соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.