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17 марта, 12:29

Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени

Сергей Разин
корреспондент
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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что пропустит первые гонки чемпионата России.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро, побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

На соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.

Вероника Степанова
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