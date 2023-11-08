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8 ноября, 23:48

Вяльбе: «Папа живет на Украине. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет»

Виктория Кравченко
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Елена Вальбе.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом, который живет на Украине. Она призналась, что не общается с ним.

«Папа живет на Украине — там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет. Они с мамой расстались, когда я еще не появилась на свет. Отец работал таксистом, зарабатывал в Магадане. В то время это было нормально», — сказала Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Она рассказала, что у них не было искренних отношений.

«Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе оценила перспективы зимних видов спорта в России.

Елена Вяльбе
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