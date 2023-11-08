Сорин считает спартакиаду главным стартом для российских лыжников в предстоящем сезоне

Тренер национальной команды России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал главный старт сезона при отсутствии международных турниров.

«Спартакиада сильнейших, которая в феврале пройдет в Тюмени. Этот старт у нас основной, и он намного более значим, чем этапы Кубка России. Хотя бы потому, что там реально соберутся все сильнейшие. И Саша Большунов, и Сергей Устюгов. В прошлом году у нас, например, не получилось, чтобы они встретились на одних соревнованиях в одинаково пиковой форме. «Чемпионские высоты» в феврале выиграл Большунов, причем было видно, что вся группа Юрия Викторовича Бородавко целенаправленно готовилась именно к этому старту. Устюгов ставил перед собой другую цель и сам говорил, что главный старт для него — чемпионат России в марте. Он и был там сильнее, чем на «Чемпионских высотах», — приводит RT слова Сорина.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В октябре 2023-го Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение на предстоящий сезон.