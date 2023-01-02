Вяльбе: «Наша цель — 2026 год, и мы к этой цели идем»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о целях на стартовавший сезон.

«Все без исключения заточены на результат. Если у кого-то из девочек в той или иной гонке что-то не складывается, рыдают так, словно не попали в первую десятку Кубка мира. Каждому из спортсменов я в свое время уже сказала: не нужно преждевременно посыпать голову пеплом. Наша цель — 2026 год, и мы к этой цели идем. В этом плане сейчас у нас точно такой же подготовительный сезон, как были раньше. Поэтому все пашут на тренировках, все стараются показать высокий результат для того, чтобы через три с половиной года быть в олимпийской команде», — цитирует Вяльбе RT.

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.