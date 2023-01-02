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Вяльбе — об эстафете в Пекине: «Я была уверена: если Устюгов и Клебо выкатятся на финиш, Сергей порвет норвежца»

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала включение Сергея Устюгова в состав мужской сборной на эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Знаете, с того момента, как я единолично приняла решение по этому поводу, и до последнего сантиметра дистанции, когда Устюгов бежал заключительный этап, у меня ни разу не екнуло сердце: а вдруг он не сможет? Более того, я была абсолютно уверена: если даже случится так, что Устюгов и Клебо вместе выкатятся на финишную прямую, Сергей все равно порвет норвежца. А вот про Артема Мальцева, давайте будем в этом отношении честны, сказать такого я не могла. Понимала, что против Клебо он, скорее всего, не устоит», — приводит RT слова Вяльбе.

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. Команду представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1093368-vyalbe-ustyugov-lyzhi
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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