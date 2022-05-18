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Сегодня, 18:44

Вяльбе рассказала о планах на следующий сезон

Рустам Имамов
,  
Сергей Федоров
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как пройдет подготовка к новому сезону.

«У нас есть два плана подготовки перед стартом зимнего сезона. План А, если нас допустят до Кубка мира, — на вкатывание поедем в Финляндию. Если этого не случится, то план Б. Начинаем свои соревнования. Календарь меняться как-то не будет. У нашей федерации насыщенный календарь. Параллельно с этапами Кубка мира у нас проходят соревнования высокого уровня. Тот же кубок России. Если не допустят до Кубка мира, значит в эти же сроки проведем что-то совместно с белорусами. Может быть, кто-то из Китая приедет. И вообще любые спортсмены, которые захотят, могут приехать. Сделаем что-то вроде игр доброй воли», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе была переизбрана на пост президента ФЛГР.

Елена Вяльбе
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