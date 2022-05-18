Вяльбе: «Вряд ли лыжники приходят в наш вид спорта, чтобы заработать»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о зарплатах российских лыжников.

«Я вообще не очень люблю, чтобы про нам все время говорили. Понимаю, что у наших лыжников на Кубке мира хоть есть возможность заработать. Если попадаешь в топ-20, это деньги. Наши зарплаты, которые ребятам платят в центре спортивной подготовки и регионы, далеко не идеальны. Если у правительства и Минспорта будет возможность как-то компенсировать на внутренних стартах, будем благодарны. Если нет — я найду нужные слова спортсменам, которые они должны будут понять и принять. Такая сейчас ситуация. Вряд ли лыжники приходят в наш вид спорта, чтобы заработать», — заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе была переизбрана на пост президента ФЛГР.