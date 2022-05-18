Вяльбе высказалась о своем будущем в совете FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о своем будущем в совете FIS.

«На конгрессе FIS будет избираться новый совет и переизбираться президент. Может быть, там будут какие-то вопросы подниматься по нашему участию, может быть, не будут. Пока мы ничего не знаем, — сказала Вяльбе. — Есть люди, с которыми мы общаемся, в том числе те, которые против того, чтобы россияне занимали какие-то позиции. Так что пока не знаем, что будет. Не могу ничего сказать на тему, буду ли я дальше в FIS. Я просто не знаю. Вы когда-нибудь были в такой ситуации, что человек вам говорит «да», а потом ты понимаешь, что он сделал все наоборот? Это двуличие или еще что-то. Через неделю узнаем».

Также Вяльбе считает, что представителям России стоит находиться в совете FIS.

«Насколько важно, чтобы наш человек был в совете FIS? Конечно, для такой большой страны это важно. Я считаю, это очень важно, чтобы была возможность участвовать в дискуссиях и голосованиях, а не получать результаты по факту. Если я не изберусь, никакой смерти не будет, никто от этого в жизни не постарадает. Есть страны, которые готовы нас поддержать, но давайте не будем сейчас об этом говорить», — добавила она.