Пол Голберг: «Жаль, что не получится выступить в США из-за коронавируса»

Лыжник сборной Норвегии Пол Голберг прокомментировал отказ от выступлений на этапах Кубка мира в американском Миннеаполисе и канадском Кэнморе из-за распространения коронавируса.

— Странно, что FIS не отменила. Очень жаль, что не получится выступить в США, которые, наконец, попали в программу Кубка мира, — цитирует Голберга NRK. — Надеялся выступить в Миннеаполисе. Но тут речь идет о более важных вещах. Спорт и титулы в этом контексте становятся не такими значимыми.

Думаю, что норвежская федерация приняла взвешенное и мудрое решение. Хотел бы то же самое увидеть от FIS.

Странно, что они не отменили финальные этапы. Но наше решение не лететь в США и Канаду не должно влиять на их позицию.

Жду, что они все же последуют совету американских властей никуда не ездить.