Победитель Авачинского марафона: для меня трасса была нормальной, но для кого-то, возможно, нет

Лыжник Константин Главацких, который победил на Авачинском марафоне, рассказал о своем выступлении и том, что ему известно о трагедии с гибелью участника.

Один из участников марафона 56-летний спортсмен из Краснодара умер, предположительно от оторвавшегося тромба.

— Я узнал о том, что погиб человек, только за пару часов до вашего звонка, — рассказал «СЭ» победитель Авачинского марафона Константин Главацких. — Во время самой гонки ничего такого не видел, подробностей не знаю.

— Трасса была в нормальном состоянии?

— Для меня — в нормальном. Для кого-то, возможно, нет. Тут уже каждый сам для себя решает. Это же зависит от уровня подготовленности. Я, например, бегал на трассах гораздо хуже, есть с чем сравнить. У других людей может быть меньше опыта.

— Вы выиграли у тренера сборной России Сергея Турышева всего одну секунду на 60 км.

— Обычное дело, если марафон проводится с масс-старта. О том, что Сергей сейчас тренер, вообще не думал. Раз вышел на дистанцию — значит, он такой же спортсмен, как и все остальные.

(Наталья Марьянчик)