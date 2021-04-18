Губерниев обратился к организаторам Авачинского лыжного марафона, на котором погиб человек

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к организаторам Авачинского лыжного марафона. По его словам, на соревнованиях было недостаточно мер предосторожности.

«Погиб человек... У меня есть вопросы к организаторам марафона, — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале». — Мы видели видео трагедии, на котором человек падает и ударяется о дерево как груша. А где меры предосторожности? Где маты на деревьях, огороженные участки трассы, которые могут смягчить падение? Хочется понять, где все это было. Пока мы не получили ответа. Погиб человек, спортивные результаты тут уходят на второй план".

Напомним, сегодня стало известно, что один из участников соревнований сошел с трассы и ударился о дерево. От полученных травм он погиб.

На видео видно, что сразу несколько человек упали на этом вираже и столкнулись с деревом.