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Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России

16:47
Федерико Пеллегрино. Фото Instagram
Федерико Пеллегрино. Фото Instagram
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Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев.

«Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает: лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Де Фабиани — бронзовый призер чемпионата мира, Пеллегрино — чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2090

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