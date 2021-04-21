Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России

Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев.

«Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает: лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Де Фабиани — бронзовый призер чемпионата мира, Пеллегрино — чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр.