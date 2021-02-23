Девятьяров считает, что без Устюгова России на ЧМ будет тяжело

Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров поделился мнением с «СЭ» о возможном пропуске Сергея Устюгова лыжного чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Россиянин упал во время контрольной гонки 21 февраля и получил повреждение незадолго до старта первенства.

«Если Устюгов действительно получил серьезную травму во время контрольной гонки, то тяжело нам будет без него. Сергей бы составил конкуренцию норвежским, скандинавским и другим сильнейшим спортсменам мира. Я надеюсь, что травма не такая сильная. И я очень надеюсь, что Сергей выйдет на старты и будет бороться за медали чемпионата мира», — сообщил Девятьяров «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта.

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе