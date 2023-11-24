Пеллегрино поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Он отметил, что МОК предлагает международным федерациям тщательно рассмотреть вопрос участия россиян с точки зрения безопастности.

«На данный момент FIS не желает открывать им двери, потому что, учитывая, как устроен мир, мы бы пошли на риск, в то время как в других видах спорта, где легче обеспечить безопасность, например в теннисе, участие российских спортсменов не проблема», — цитирует Пеллегрино Fondo Italia.

Он подчеркнул, что основным критерием для всех должна оставаться Олимпийская хартия.

«В нашей среде считается, что отстранение — это политическое решение, но это не так. Как у каждого человека, у нас есть свои политические взгляды, и я — один из тех, кто осуждает любые конфликты, происходящие в мире», — сказал Пеллегрино.

Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам стартовал 22 ноября в Вершине Теи.

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