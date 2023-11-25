Большунов занял первое место на Кубке России в спринте свободным стилем

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем на Кубке России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

26-летний спортсмен финишировал за 3 минуты и 40,99 секунд. Второе место занял Иван Горбунов, представляющий Татарстан (+0,38), а третьим стал москвич Егор Митрошин (+1,14).

26 ноября на Кубке России состоится гонка на 15 километров классическим стилем.

Лыжные гонки.

Кубок России, первый этап.

Спринт, свободный стиль.

Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 3.40,99.

2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — отставание 0,38 секунды.

3. Егор Митрошин (Москва) +1,14.