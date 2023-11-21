Звездных лыжников могут ограничить в использовании инвентаря. Кто выступает за уравниловку?

Специалист из Норвегии предлагает уменьшить затраты на большой спорт, выдавая каждому спортсмену всего по четыре пары лыж на сезон.

Перед стартом Кубка мира в лыжном сообществе обсуждаются способы повышения уровня конкуренции на элитном уровне. Огромное преимущество норвежцев на фоне отстранения россиян тянет один из древнейших видов спорта на дно. И на этом фоне возникают самые безумные идеи. Одна из них связана с нивелированием превосходства богатых команд в качестве и подготовке инвентаря. Так, норвежское издание NRK опубликовало предложения специалиста национальной лыжной ассоциации Эрика Хасбю, которые навеяны правилами использования шин в автогонках. Для консерваторов они звучат дико, но определенные резоны в этих необычных решениях, безусловно, имеются.

Необходимо нивелировать неравенство бюджетов

Мысли Хасбю крутятся вокруг двух направлений. Во-первых, они связаны с отказом от сервис-бригад в разных командах и созданием единого центра подготовки лыж для всех участников соревнований. А во-вторых — с ограничением на использование инвентаря для каждого из спортсменов (например, четырьмя парами лыж на сезон). Надо сказать, что первый из пунктов обсуждается достаточно давно. И в марте прошлого года во время этапа Кубка мира в Эстонии сервис-группы всех команд работали в одной палатке и использовали одни и те же мази (порошки и парафины). Этот эксперимент существенно не изменил расклада сил на трассе, но у такого варианта много преимуществ.

Считается, что одна из причин доминирования норвежцев сейчас — наличие в их распоряжении целой армии сервисеров и вакс-грузовика, где можно одновременно пробовать десятки вариантов смазок, структур и прочих вариантов подготовки, о которых бедные команды могут только мечтать. Во многих сборных на нескольких спортсменов в лучшем случае один сервисмен, да к тому же не так много оборудования и различных вариантов смазок. Ну и сами лыжи не всегда удается бесплатно получить от спонсора в нужном количестве, и качество инвентаря у разных производителей может отличаться радикально.

Ради решения всех этих проблем один из руководителей норвежских лыжников Хельге Бартнес еще весной 2022 года предлагал всем сборным отказаться от затрат на подготовку лыж (а в случае со сборной Норвегии это сотни тысяч евро) и выступать на идентичном и централизованно доведенном до ума инвентаре. Летом прошлого года эту идею на заседании FIS озвучила директор Швейцарской лыжной федерации Гури Кноттен Хетланд. Свою позицию она аргументировала тем, что необходимо нивелировать неравенство бюджетов и возможностей. Кроме того, подобный вариант исключает скандалы с использованием фторовых смазок, которые начали раскручиваться после введения тотального экологического запрета.

Фото Global Look Press

Кому выгодна уравниловка?

Но есть у идеи уравниловки и противники. Так, руководитель норвежской сервис-бригады Стейн Олав Снесруд заявил, что «делиться секретами подготовки противоречит соревновательной природе». А лидер сборной Финляндии Ииво Нисканен вообще считает, что эффект от смазок не стоит преувеличивать. В конце концов, есть модели Novax, которые вообще не нуждаются в специальной подготовке. А выдача спортсменам рандомных лыж непосредственно перед стартом может привести к неприятным сюрпризам, когда сильнейшие спортсмены станут проваливаться только из-за проблем с инвентарем. Ну и в целом сервис-бригады в топовых сборных — это часть лыжной культуры. И отказываться от них — значит лишаться важных традиций.

При этом опыт уравниловки (в частности, ради сокращения затрат) есть во многих технических видах спорта. Например, одинаковые машины используются всеми участниками соревнований в ряде автогоночных серий. А в той же «Формуле-1» производители шин на каждую гонку предлагают командам несколько вариантов идентичных покрышек на выбор. При этом количество комплектов резины для использования на одном «Гран-при» ограничено. И это подводит нас ко второй идее Хасбю — лимиту на количество лыжных пар. Правда, базовая идея норвежца выглядит очень жестко — четыре комплекта на сезон (два для классики и два для конькового хода).

Понятно, что чем больше в распоряжении сервис-команды лыж, тем больше возможностей для экспериментов с их подготовкой. У звездных спортсменов на уровне Кубка мира может быть одновременно до трех десятков пар. При этом стоимость одной пары — не менее тысячи евро. Понятно, что все они используются не один год (и иногда разными лыжниками). Но все же ни один технический спонсор для бедной команды столько инвентаря не предоставит. Да и затраты на перевозку и утилизацию всего этого добра тоже немаленькие. Короче, смысл в таких ограничениях есть. Другой вопрос — как это контролировать и какой установить лимит.

Фото Global Look Press

Будем бегать в одном ботинке, с одной линзой и в половине шапки?

Вполне вероятно, что у спортсменов из экзотических стран вообще в наличии всего по две пары лыж. Но четыре пары для профи, у которых только в Кубке мира до 30 стартов за сезон, а еще различные национальные соревнования... Этого может оказаться очень мало, особенно если в контактных гонках или в результате падений лыжи начнут ломаться. «Если ты допустил ошибку в начале сезона, то шансов на нормальное выступление у тебя нет», — приводит NRK мнение главного тренера сборной Норвегии Торда Хегдаля.

— Если так пойдет, то потом мы будем бегать в одном ботинке, с одной линзой и в половине шапки, — возмутился в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион россиянин Александр Легков. — В принципе, все равно, у кого какое количество лыж. У кого-то 50 пар, у кого-то 40. Из этих 40-50 пар есть несколько, которые более-менее едут, а есть те, которые не едут, и они их возят с собой и все. Потом они все равно меняют на дополнительные, на лучшие. В основном спортсмен бежит всего на одной паре лыж. Он же не выступает на десяти парах одновременно. Я не понимаю, как они будут контролировать, у кого сколько пар. Если у одного спортсмена будет 12 пар, а у другого 13, то его дисквалифицируют за то, что у него на одну пару больше?

Большой экономии ограничение, например, в 10 пар не принесет, и маленьким сборным такое точно не по карману. И здесь снова появляется идея «общего котла». То есть FIS создает некий лыжный фонд, готовит инвентарь к каждой гонке, а перед стартом каждый спортсмен выбирает себе некую пару (или получает ее по жребию). Подобный метод используется, например, в соревнованиях по лыжероллерам. И даже в лыжах практикуются гонки на одинаковом инвентаре. В Норвегии уже пятый сезон так проходят некоторые любительские соревнования, в Германии такая схема работает на юниорском первенстве.

Конечно, такая ситуация переворачивает все современные представления о лыжных гонках. Но, во-первых, так было не всегда. На заре спорта вообще не было никаких сервисеров, атлеты готовили инвентарь самостоятельно, а их смазки зачастую представляли собой какой-нибудь олений жир. И дело сейчас снова в деньгах. «Обобществление лыж» приведет к падению доходов ведущих лыжников и федераций, которые сейчас получают деньги от технических спонсоров за выступление на инвентаре конкретного производителя.

Впрочем, надо помнить, что технологии и искусство работы смазчиков сейчас уже достигли такого уровня, что в них порой не вникнуть даже лыжникам-любителям, не говоря уже о болельщиках, которые наблюдают за соревнованиями со стороны. Страны-лидеры имеют огромное преимущество не только в плане условий подготовки, но и в инвентаре. Лучшие лыжи, смазочные материалы, палки и ботинки — все это производится в считаном количестве стран и доступно в итоге единицам. И в связи с этим законный вопрос — не пора ли остановить засилье «технологического допинга»? Многие виды спорта вводили ограничение ради равенства возможностей богатых и бедных. Возможно, пришла пора сделать это и лыжникам.