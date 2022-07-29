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Сегодня, 16:18

Лыжник Большунов не выступит в соревнованиях по гребле

Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в соревнованиях по гребле, рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион может принять участие в турнире по гребле на байдарках и каноэ «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко».

«Саша с уважением относится к людям, с которыми ему удалось потренироваться в гребле, и не отказал им, отметив, что если не будет учебно-тренировочных сборов, то он, возможно, приедет поучаствовать в соревнованиях. Но у нас на это время намечен сбор, поэтому принять в них участие не получится», — цитирует Бородавко ТАСС.

Большунов выиграл олимпийское золото Пекина в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне, также является чемпионом мира (2021) и двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2019/20 и 2020/21).

Источник: https://tass.ru/sport/15344959
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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