Лыжник Большунов не выступит в соревнованиях по гребле

Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в соревнованиях по гребле, рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион может принять участие в турнире по гребле на байдарках и каноэ «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко».

«Саша с уважением относится к людям, с которыми ему удалось потренироваться в гребле, и не отказал им, отметив, что если не будет учебно-тренировочных сборов, то он, возможно, приедет поучаствовать в соревнованиях. Но у нас на это время намечен сбор, поэтому принять в них участие не получится», — цитирует Бородавко ТАСС.