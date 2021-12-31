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Общий зачет «Тур де Ски» после женского масс-старта: Непряева занимает третье место

18:14
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Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

1. Джесси Диггинс (США) — 51 минута 44 секунды

2. Кертту Никсканен (Финляндия) — отставание 13 секунд

3. Наталья Непряева (Россия) — 14...

5. Татьяна Сорина (Россия) — 43

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Иван Шитик все материалы автора
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