Общий зачет «Тур де Ски» после женского масс-старта: Непряева занимает третье место
18:14
Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Общий зачет
Женщины
1. Джесси Диггинс (США) — 51 минута 44 секунды
2. Кертту Никсканен (Финляндия) — отставание 13 секунд
3. Наталья Непряева (Россия) — 14...
5. Татьяна Сорина (Россия) — 43
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