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18 марта, 09:53

Большунов стал первым в квалификации спринта на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в квалификации мужского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам. Турнир проходит с 18 по 26 марта.

Второе место занял Сергей Устюгов, уступивший лидеру 0,7 секунды. Третьим стал Александр Терентьев.

Чемпионат России. Тюмень.

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,2.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,7 секунды.
3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +2,7.

Александр Большунов
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