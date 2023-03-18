Прокофьева: «Некоторые люди четыре года готовятся к Олимпиаде, а я взяла и исполнила все свои мечты за год»

Российская лыжница Анастасия Прокофьева вспомнила, как выступала на Олимпийских играх 2022 года.

«Знаете, наверное, то, что у меня получился такой насыщенный период. Я только сейчас осознаю, что когда-то мечтала просто попасть в сборную, а в итоге у меня за год получилось и попасть в команду, и отобралась на этапы Кубка мира, и пробежала там, выступила на «Тур де Ски», после «Тура» попала на Олимпиаду. Некоторые люди четыре года готовятся к Олимпиаде, а я взяла и исполнила все свои мечты за год. Мне еще, как я говорю, не хватало медали (смеется). Тогда это был бы шедевр», — цитирует Sport24 Прокофьева.

На Олимпиаде-2022 россиянка в скиатлоне заняла 8-е место, а в гонке на 30 километров — 17-е.