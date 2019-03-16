Нильссон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третье - шведка Майя Дальквист.

Россиянка Юлия Белорукова выбыла в четвертьфинале, Наталья Матвеева в полуфинале.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.07,72

2. Майкен Фалла (Норвегия) - отставание 0,67

3. Майя Дальквист (Швеция) - 2,14

4. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) - 3,13

5. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 5,09

6. Анамария Лампич (Словения) - 8,87

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