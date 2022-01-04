Непряева заняла четвертое место в масс-старте и выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в масс-старте свободным стилем на 10 километров на многодневке «Тур де Ски».

Победителем гонки стала норвежка Хейди Венг, второе место заняла норвежка щведка Эбба Андерсон, на третьей строчке — француженка Дельфин Клодель. Масс-старт свободным стилем стал последней гонкой у женщин на «Тур де Ски».

Непряева стала победителем в общем зачете лыжной многодневки, опередив ставшую второй Андерссон на 46,7 секунды.

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

Итоговое положение

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,7 секунды

3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:07,7

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1:48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1:52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) — +2:24,7

Масс-старт, 10 км (С)

Финал

1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2

2. Эбба Андерссон (Швеция) — +7.0

3. Дельфин Клодель (Франция) — +28.5

4. Наталья Непряева (Россия) — +32.3

5. София Локли (США) — +49.9

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — +59.9