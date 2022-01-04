Непряева заняла четвертое место в масс-старте и выиграла «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в масс-старте свободным стилем на 10 километров на многодневке «Тур де Ски».
Победителем гонки стала норвежка Хейди Венг, второе место заняла норвежка щведка Эбба Андерсон, на третьей строчке — француженка Дельфин Клодель. Масс-старт свободным стилем стал последней гонкой у женщин на «Тур де Ски».
Непряева стала победителем в общем зачете лыжной многодневки, опередив ставшую второй Андерссон на 46,7 секунды.
«Тур де Ски»
Общий зачет
Женщины
Итоговое положение
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,7 секунды
3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:07,7
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1:48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1:52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) — +2:24,7
Масс-старт, 10 км (С)
Финал
1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +7.0
3. Дельфин Клодель (Франция) — +28.5
4. Наталья Непряева (Россия) — +32.3
5. София Локли (США) — +49.9
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — +59.9
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