«Какой шикарный день!» Клебо выложил пост в Instagram после победы в масс-старте на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Клебо выложил пост в Instagram после победы в масс-старте на «Тур де Ски»
09:24
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выложил пост в своем Instagram после победы в масс-старте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».
«Вау, какой шикарный день! 2022 год продолжает доставлять», — написал Клебо.
Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 15 км, опередив ближайшего преследователя Иво Нисканена (Финляндия) на 20,8 секунды. Перед последней гонкой, которая состоится сегодня, 4 января (начало — в 17.25 мск) норвежец лидирует в общем зачете. Его отрыв от идущего на второй строчке Александра Большунова составляет ровно 2 минуты.
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