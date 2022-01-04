«Какой шикарный день!» Клебо выложил пост в Instagram после победы в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выложил пост в своем Instagram после победы в масс-старте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

«Вау, какой шикарный день! 2022 год продолжает доставлять», — написал Клебо.

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 15 км, опередив ближайшего преследователя Иво Нисканена (Финляндия) на 20,8 секунды. Перед последней гонкой, которая состоится сегодня, 4 января (начало — в 17.25 мск) норвежец лидирует в общем зачете. Его отрыв от идущего на второй строчке Александра Большунова составляет ровно 2 минуты.