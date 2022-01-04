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«Какой шикарный день!» Клебо выложил пост в Instagram после победы в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Клебо выложил пост в Instagram после победы в масс-старте на «Тур де Ски»
09:24
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выложил пост в своем Instagram после победы в масс-старте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

«Вау, какой шикарный день! 2022 год продолжает доставлять», — написал Клебо.

Публикация от Johannes H?sflot Kl?bo (@johanneshk)

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 15 км, опередив ближайшего преследователя Иво Нисканена (Финляндия) на 20,8 секунды. Перед последней гонкой, которая состоится сегодня, 4 января (начало — в 17.25 мск) норвежец лидирует в общем зачете. Его отрыв от идущего на второй строчке Александра Большунова составляет ровно 2 минуты.

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Иван Торопцев все материалы автора
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