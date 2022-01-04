«Тур де Ски», мужской масс-старт в гору: где смотреть и во сколько начало гонки

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдет заключительный день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 17.25 по московскому времени состоится мужской масс-старт в гору свободным стилем на 10 км.

Состав сборной России: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Его результат — 1.52:39. Вторым идет россиянин Александр Большунов, от лидера он отстает ровно на две минуты.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.