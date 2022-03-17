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Сегодня, 15:07

Большунов проиграл Терентьеву и Ретивых на соревнованиях в Кирово-Чепецке

Роман Шишов
Корреспондент
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Глеб Ретивых выиграл классическую спринтерскую гонку в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Его результат 3 минуты 58,18 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+0,05). Замкнул тройку Александр Большунов (+0,42).

Кирово-Чепецк

«Олимпийцы России»

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Глеб Ретивых — 3.58,18

2. Александр Терентьев — 0,05

3. Александр Большунов — 0,42

4. Сергей Ардашев — 7,82

5. Савелий Коростелев — 9,09

6. Андрей Кузнецов — 10,98

Александр Большунов
Александр Терентьев
Глеб Ретивых
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