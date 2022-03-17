Большунов проиграл Терентьеву и Ретивых на соревнованиях в Кирово-Чепецке
Глеб Ретивых выиграл классическую спринтерскую гонку в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Его результат 3 минуты 58,18 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+0,05). Замкнул тройку Александр Большунов (+0,42).
Кирово-Чепецк
«Олимпийцы России»
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Глеб Ретивых — 3.58,18
2. Александр Терентьев — 0,05
3. Александр Большунов — 0,42
4. Сергей Ардашев — 7,82
5. Савелий Коростелев — 9,09
6. Андрей Кузнецов — 10,98
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