Наталья Непряева: "В глубине души надеялась, что за серебро в эстафете можно будет побороться"

Российская лыжница Наталья Непряева отметила, что надеялась на борьбу за серебро в эстафете на чемпионате мира в Зефельде. Россиянки заняли третье место, уступив Швеции и Норвегии.

- Пока только так, к сожалению. На самом деле есть небольшое неудовлетворение, потому что в глубине души надеялась, что за серебро можно будет побороться, - приводит ТАСС слова Непряевой. - Но все равно есть медаль, и я рада этому месту. Я не считаю, что мы проиграли слабым соперникам.

Отставание от первых двух мест уже было гигантское, соперницы были очень сильными и догнать их было нереально. Думаю, все понимали, что нам оставалось только бороться за бронзу.Для меня было удивлением, что на последнем подъеме немка так отстала, просто пошла пешком. Я даже обернулась, потому что не поняла, где она.