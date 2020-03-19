Наталья Непряева: «Стоило ли отменять гонки в Квебеке? Организаторам виднее»

Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» рассказала об отмене этапа Кубка мира в Квебеке из-за коронавируса.

— Расскажите, как съездили в Канаду. Приключения у вас начались еще там.

— Да получилось, что просто слетали туда-обратно. Мы до последнего надеялись, что гонки состоятся. Хотя бы в Квебеке. Но прямо в день просмотра все отменилось. Нам ничего не оставалось, кроме как поменять билеты и сразу улететь домой.

— Пробежать в Квебеке все-таки стоило?

— Ой, мне сложно говорить. Тема непростая. Думаю, организаторам все-таки виднее. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте