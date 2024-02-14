На Спартакиаде сократили дистанцию лыжного командного спринта из-за морозов

Организаторы Всероссийской спартакиады 2024 сообщили о сокращении дистанции лыжного командного спринта.

В официальном Telegram-канале Спартакиады сообщается, что это решение было принято из-за морозов — в Тюмени, где проходят соревнования, зафиксирована температура минус 21 градус.

Соревнования по лыжным гонкам проходят в Тюмени с 8 по 18 февраля.

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