Лучший лыжник этого сезона, обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов стал гостем «СЭ». В большом интервью он подвел итоги сезона и рассказал, в частности, об отношениях с двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым.

— Расскажите про ваши отношения с Устюговым. Вы соперники или друзья?

— Мы соперники.

— Он для вас такой же соперник, как и норвежцы?

— По ходу гонки мы можем помочь друг другу — уступить или пропустить. А если говорить о дружбе, то она есть, но не такая близкая.

— Елена Вяльбе намекает, что ему нужно менять группу. Если представить, что он перейдет к Бородавко, вы будете не против?

— Я думаю, ни он не сможет, ни Бородавко. У Сереги такой характер... Думаю, Юрию Викторовичу это не понравится.

— У Крамера демократия, а Бородавко — за жесткую дисциплину?

— Как вариант. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)

Полное интервью читайте в «СЭ» в ближайшее время