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Сегодня, 10:59

Мекрюкова выиграла квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России, Непряева стала второй

Иван Торопцев
Корреспондент
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Наталья Мекрюкова показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты и 52,8 секунды. Второй стала Наталья Непряева, уступившая Мекрюковой 0,72 секунды. На третьей строчке — Христина Мацокина (отставание +1,44 секунды).

В четвертьфинал вышли 30 лучших спортсменок по итогам квалификации. В тридцатку лучших попали Анастасия Фалеева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Дарья Непряева, Анна Грухвина и Ольга Кучерук.

Четвертьфинальные забеги начнутся в 12.30 (мск).

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