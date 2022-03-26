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Сегодня, 11:35

Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев стал вторым

Александр Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото AFP

Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 2 минуты и 26,51 секунды. Второе место занял Александр Терентьев, который уступил лидеру 1,55 секунды. На третьей строчке — Глеб Ретивых (отставание +2,99 секунды).

Отметим, что восьмое место занял Савелий Коростелев, а Денис Спицов и Артем Мальцев не смогли попасть в тридцатку лучших лыжников, которые примут участие в четвертьфинале.

Четвертьфинальные забеги у мужчин и женщин начнутся в 12.30 (мск).

Денис Терентьев
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Глеб Ретивых
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