Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев стал вторым

Александр Большунов выиграл квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 2 минуты и 26,51 секунды. Второе место занял Александр Терентьев, который уступил лидеру 1,55 секунды. На третьей строчке — Глеб Ретивых (отставание +2,99 секунды).

Отметим, что восьмое место занял Савелий Коростелев, а Денис Спицов и Артем Мальцев не смогли попасть в тридцатку лучших лыжников, которые примут участие в четвертьфинале.

Четвертьфинальные забеги у мужчин и женщин начнутся в 12.30 (мск).