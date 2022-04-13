Мальцев не боится тренировок у Бородавко

Лыжник Артем Мальцев рассказал о смене тренера и том, как планирует начать тренировки под руководством Юрия Бородавко.

— На чемпионате России у нас был разговор с Еленой Валерьевной [Вяльбе], — сказал Мальцев. — Она сказала, что я в самом лучшем положении, потому что любой тренер из нашей сборной готов меня взять. Варианты были: Юрий Викторович, Олег Орестович Перевозчиков или Егор Сорин. Подумал и решил, что мне нужны сильные спарринг-партнеры в тренировках, чтобы было, за кем тянуться.

— С Бородавко вы когда-нибудь тренировались? Есть представление, чего ожидать?

— Нет, именно как с тренером никогда с ним не работал. Пообщался, конечно, с ребятами, которые у него тренировались. Все говорят, что много силовой и скоростно-силовой работы, специальных упражнений, нагрузки очень большие. Мы с Юрием Викторовичем уже поговорили, он примерно рассказал, как строится подготовка. Понятно, что между теорией и практикой есть разница, но я ко всему готов.