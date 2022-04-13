Артем Мальцев в следующем сезоне будет готовиться в группе Юрия Бородавко вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Мальцев стал одним из героев Олимпийских игр в Пекине, хотя и вернулся оттуда без медали. «Ехал на финишной прямой и думал, что Тема меня прибьет», — сказал после золотого финиша в эстафете Сергей Устюгов. С Мальцевым они — давние друзья, и именно между ними выбирали тренеры: кого ставить в эстафетный состав. Фактически это был выбор, кто станет минимум призером Игр, ведь было очевидно, что без медали наши парни не останутся. Мальцев в итоге оказался вне квартета.

А потом был очень близок к олимпийской награде в заключительной гонке Игр, марафоне. Но и там занял самое обидное четвертое место. После Игр Мальцев немного ушел в тень: на чемпионате России пробежал только две гонки, в коммерческих марафонах не участвовал. В интервью «СЭ» он ответил на все главные вопросы:

- куда пропал после пекинской Олимпиады;

— как относится к смене тренера и работе с Юрием Бородавко;

— какие отношения у них с Устюговым;

— можно ли качественно подготовиться к сезону только на российских сборах.

После Олимпиады заболел ковидом и лежал две недели

— Вы говорили, что все дни очень заняты, хотя в теории у вас отпуск. Что происходит?

— Отпуск — это не значит, что можно целый день лежать и ничего не делать. Пока в лесу есть снег, катаюсь на лыжах, хожу в зал и делаю силовую работу. Плюс езжу на разные процедуры, делаю массажи. Восстанавливаю локти, колени, спину... После сезона необходимо привести организм в порядок.

— Почему вы не бежали марафон в Ханты-Мансийске или в Мончегорске, где выступали почти все сборники?

- После Олимпиады я успел переболеть ковидом. Поехал на гонку Легкова в Пересвет и, видимо, где-то там подхватил вирус. Десять дней лежал с температурой 38,5, причем она вообще ничем не сбивалась. Просыпаешься с температурой, и она целый день шарашит... Потом температура ушла, я еще дня четыре просто отлежался, и потом начал потихоньку кататься дома. Час покатаешься — и уже устал. Все-таки две недели без тренировок, еще и с температурой, — это очень много.

— Не было мысли в таких обстоятельствах закончить сезон и не выступать на чемпионате России?

— Решил все-таки попробовать подготовиться, а там как будет, так и будет. Пораньше приехал в Сыктывкар, мы там тренировались вместе с Сергеем Турышевым по плану Маркуса. В спринте я был только 58-м, состояние совсем неважное. В скиатлоне, правда, чувствовал себя уже лучше, в итоге только шестой. Наверное, с учетом болезни это неплохо, но все равно. После этой гонки мы поговорили с Юрием Викторовичем (Бородавко. — Прим. «СЭ»). Я хотел посоветоваться, стоит ли бежать марафон. Он сказал, что если состояния нет, то и какой смысл насиловать организм? Лучше спокойно восстановиться и подготовиться к первому сбору.

Елена Вяльбе и Маркус Крамер.

— Ваш тренер Маркус Крамер не сможет продолжать работать в России. Расставание с ним было болезненным?

— Мы, конечно, до последнего надеялись, что Маркус останется и найдется какой-то выход. Мне нравилось с ним тренироваться, и результат был неплохой. Я не так давно начал понимать его систему подготовки. Тренер, наверное, для каждого спортсмена как второй отец, ты проводишь с ним очень много времени. Прекращать нашу работу было тяжело, не скрою. Но мы по-прежнему на связи, Маркус сказал, что всегда готов помочь.

— Почему в итоге выбрали именно группу Юрия Бородавко?

— На чемпионате России у нас был разговор с Еленой Валерьевной (Вяльбе. — Прим. «СЭ»). Она сказала, что я в самом лучшем положении, потому что любой тренер из нашей сборной готов меня взять. Варианты были — Юрий Викторович, Олег Орестович Перевозчиков или Егор Сорин. Подумал и решил, что мне нужны сильные спарринг-партнеры в тренировках, чтобы было за кем тянуться.

— С Бородавко вы когда-нибудь тренировались? Есть представление, чего ожидать?

— Нет, именно как с тренером никогда с ним не работал. Пообщался, конечно, с ребятами, которые у него тренировались. Все говорят, что много силовой и скоростно-силовой работы, специальных упражнений, нагрузки очень большие. Мы с Юрием Викторовичем уже поговорили, он примерно рассказал, как строится подготовка. Понятно, что между теорией и практикой есть разница, но я ко всему готов.

Спонсор-производитель лыж сказал, что работаем дальше

— Сергей Устюгов собирается готовиться самостоятельно по планам Маркуса Крамера. Не было мысли к нему примкнуть?

— Если делать отдельную тренировочную группу и ездить по сборам, то не верю, что нам кто-то такое разрешит. Если готовиться дома по одиночке, то для меня это точно не вариант. Мне нужно ездить на сборы, быть в команде.

— Историю с участием Сергея в олимпийской эстафете уже отпустили?

— Если честно, устал отвечать на этот вопрос. Все позади, все забыли, впереди новые четыре года. Мы с Сергеем дружим, у нас все нормально. Дай бог, нас допустят до следующей Олимпиады, и мы еще там покажем результат.

— Где вы берете мотивацию, учитывая, что непонятно, когда допустят до международных стартов?

— У меня одна мотивация — нет олимпийской медали. А она должна быть!

— Вы теперь будете тренироваться в одной группе с Александром Большуновым. Это как-то поможет?

— Ребята говорят, что Саша тренируется в основном один, поэтому даже не знаю.

Артем Мальцев. Фото Global Look Press

— На Олимпиаде вы неожиданно стали пятым в спринте. Нет мысли серьезно готовить эту дисциплину?

— Нет, мне спринты тяжело даются, и я себя не чувствую спринтером. Там постоянно в ожидании, чуть пробежишь — и снова ждешь, и так целый день. Кажется со стороны, что легко, чего там — полтора километра пробежали, и все. А на самом деле мне психологически гораздо легче один раз выйти на старт и бежать дистанционную гонку.

— По вашему опыту, можно качественно подготовиться к сезону только на российских сборах?

— Когда начиналась пандемия, мы тоже целый год ездили только по российским сборам. И в принципе, результат в сезоне потом был неплохой. У нас есть нормальные места, единственная проблема — сборы на высокогорье. Вот таких баз в России не существует.

— Как у вас ситуация с лыжами? Личный спонсор сохраняет контракт?

— Когда некоторые фирмы начали отказываться от россиян, я сам написал своему спонсору. Мне ответили, что пока все в силе и без изменений, работаем дальше.

Артем Мальцев

Родился 24 мая 1993 года в Нижнем Новгороде.

Серебряный призер чемпионата мира в эстафете (2021). Участник Олимпийских игр-2022 в Пекине (лучший результат — четвертое место). Победитель и призер этапов Кубка мира. Многократный чемпион России.