Мальцев после Олимпиады перенес коронавирус

Лыжник Артем Мальцев рассказал, что после Олимпийских игр в Пекине переболел коронавирусом и из-за этого пробежал только две гонки на чемпионате России.

«Поехал на гонку Легкова в Пересвет и, видимо, где-то там подхватил вирус, — рассказал Мальцев. — Десять дней лежал с температурой 38,5, причем она вообще ничем не сбивалась. Просыпаешься с температурой, и она целый день шарашит... Потом температура ушла, я еще дня четыре просто отлежался, и потом начал потихоньку кататься дома. Час покатаешься — и уже устал. Все-таки две недели без тренировок, еще и с температурой, это очень много.

Решил попробовать подготовиться к чемпионату России, а там — как будет, так и будет. Пораньше приехал в Сыктывкар, мы там тренировались вместе с Сергеем Турышевым по плану Маркуса. В спринте я был только 58-м, состояние совсем неважное. В скиатлоне, правда, чувствовал себя уже лучше, в итоге только шестой. Наверное, с учетом болезни это неплохо, но все равно. После этой гонки мы поговорили с Юрием Викторовичем [Бородавко]. Я хотел посоветоваться, стоит ли бежать марафон. Он сказал, что если состояния нет, то и какой смысл насиловать организм? Лучше спокойно восстановиться и подготовиться к первому сбору".