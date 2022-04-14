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Сегодня, 00:24

Глава Федерации лыжного спорта Швеции выступила против избрания Вяльбе в совет FIS

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против переизбрания Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за нее. Одно дело не голосовать за нее, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить», — приводит слова Маттссон Expressen.

Сообщалось, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета.

Против ее избрания ранее выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми и генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.

В начале марта FIS объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Источник: https://www.expressen.se/sport/langdskidor/jelena-valbe-kandiderar-till-fis-kan-nu-stoppas/
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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