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Шведские лыжники попали на карантин на «Тур де Ски». Россия живет с ними в одной гостинице

16:37
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Сборная Швеции по лыжным гонкам в полном составе попала на карантин, сообщает Expressen. Причем такое меры предосторожности были приняты из-за положительного теста на коронавирус одного из сотрудников телеканала NRK, который проживал в том же отеле, что и шведы.

Пока информации о заболевших в шведской команде нет.

Отметим, что сборная России проживает в той же гостинице. Но пока об особых мерах в отношении россиян ничего не сообщалось.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное