Шведские лыжники попали на карантин на «Тур де Ски». Россия живет с ними в одной гостинице

Сборная Швеции по лыжным гонкам в полном составе попала на карантин, сообщает Expressen. Причем такое меры предосторожности были приняты из-за положительного теста на коронавирус одного из сотрудников телеканала NRK, который проживал в том же отеле, что и шведы.

Пока информации о заболевших в шведской команде нет.

Отметим, что сборная России проживает в той же гостинице. Но пока об особых мерах в отношении россиян ничего не сообщалось.