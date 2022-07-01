Лыжник Вылегжанин надеется на снятие отстранения российских спортсменов

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр лыжник Максим Вылегжанин надеется, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях будут сняты. 39-летний лыжник завершил профессиональную карьеру в 2019 году, однако продолжает выступать на этапах марафонской серии.

«Наших лыжников, как вы знаете, отстранили не только от марафонской серии, но и от Кубка мира, — цитирует РИА Новости Вылегжанина. — Конечно, всегда хотелось, чтобы спорт был вне политики, но приходится жить так. Профессиональную карьеру я завершил еще в 2019 году, а что касается марафонов, то это все же больше любительская серия. Но да, я по-прежнему тренируюсь, поддерживаю форму и хочу побегать марафоны еще. Надеюсь, что отстранение снимут».

18 июня исполнительный комитет Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) принял решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации.