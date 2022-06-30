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Сегодня, 11:46

Крамер рассказал о самом большом сожалении за все время работы со сборной России по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что недопуск большей части спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане стал для него главным сожалением за все время работы с национальной командой.

«Самое большое сожаление было, когда большую часть спортсменов моей группы просто не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан. У Сергея Устюгова, Евгения Белова, Натальи Матвеевой и других спортсменов были шансы на хорошие результаты. Я до сих пор не могу понять причины такого решения, и эти воспоминания очень остры и неприятны», — приводит «Чемпионат» слова Крамера.

Также специалист считает, что российские лыжники могли завоевать больше медалей на Играх-2022 в Пекине.

«Мне очень жаль, что на Олимпиаде в Пекине не сумел завоевать медаль Артем Мальцев, хотя был отлично готов. Сергей Устюгов мог брать медаль в личном спринте, но не срослось. Обидно, что в личных гонках была недостаточно хороша Юля Ступак, но мы с ней знаем причину. Я рад, что Сергей и Юля смогли стать олимпийскими чемпионами, счастлив за них. Но наша группа могла выступить лучше.
На многих стартах у нас были хорошие результаты, но иногда случалось и такое, что мы не показывали те результаты, к которым готовились и которые хотели. В основном я доволен тем, чего мы добились, но могли добиться больше», — добавил Крамер.

Крамер входил в тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам с сентября 2015 по февраль 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4740455-markus-kramer-rasskazal-o-samom-bolshom-sozhalenii-za-vremya-raboty-so-sbornoj-rossii.html
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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