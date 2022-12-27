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Большунов после столкновения с Устюговым: «Нормально посоревновались сегодня»

Большунов высказался после столкновения с Устюговым
Руслан Минаев
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Лыжник Александр Большунов высказался после столкновения с Сергеем Устюговым на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Ранее в ФЛГР заявили, что лыжники не будут наказаны по итогам гонки.

«Нормально посоревновались сегодня», — написал трехкратный олимпийских чемпион на своей странице в соцсети.

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Александр Большунов
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