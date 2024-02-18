Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:21

Крупицкая: «Чувствовала по дыханию сзади, что Сориной и Кулешовой тяжело, что они терпят»

Крупицкая поделилась эмоциями после победы в марафону на Спартакиаде
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в масс-старте на 50 км на Всероссийской спартакиаде 2024.

Спортсменка преодолела дистанцию в 50 км за 2 часа 35 минут 49,2 секунды.

Второе место заняла Татьяна Сорина, отстав от чемпионки на 0,5 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова +4,5 секунды.

— Сегодня было очень хорошее самочувствие. Чувствовала в себе силы, последние десять километров я шла впереди, просила девчонок помочь, потому что уверенности в своих силах именно в финишном рывке я не чувствовала. Я не знала — какое самочувствие у соперниц. Честно говоря, я думала, что они просто отсиживаются за мной, а потом выиграют у меня на финишной прямой. Поэтому была очень рада, когда мы отъехали втроем, прямо выдохнула и подумала: «Боже, сегодня наконец-то я буду не четвертая».

— То есть нервное напряжение чувствовалось?

— Да, потому что Лида Горбунова отстала от нас только на последней десятке. После этого я действительно выдохнула. Честно, уже устала занимать четвертые-пятые-шестые места.

— Вы устали в сегодняшней гонке? Это ваша первая победа во взрослой карьере.

— Пока усталости не чувствую. Я питалась на каждом пункте питания. Повторюсь, сегодня очень хорошее самочувствие. У меня хорошая готовность после сбора в Цахкадзоре. Гонка была в кайф.

 — Что опытные соперницы Анастасия Кулешова и Татьяна Сорина сказали на финише?

— Поздравили. Если честно, темп, который я задавала, для девчонок был не очень комфортный. Я это чувствовала уже в конце по дыханию сзади, что им действительно тяжело, что они терпят. Стала появляться надежда на золото.

— До гонки такой расклад представляли?

— Обычно до гонки что-то тяжело представлять. Часто бывает, что на разминке едешь и вроде бы самочувствие хорошее, но потом стартуешь и такая дистанция может резко накрыть. Никто не застрахован от этого. Но на полтиннике было прекрасно самочувствие.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Евгения Крупицкая
1
Читайте также
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
«Чем американские журналисты хуже наших? Я с удовольствием поговорю по-английски». 82-летняя Москвина после победы на Спартакиаде
Умницына и Федоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете на Спартакиаде
Башкирские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусским спортсменам
Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду, Петросян завоевала золото у женщин. Онлайн-трансляция дня
Фигуристка Петросян стала чемпионкой Всероссийской спартакиады 2024
Назаров победил в прыжках с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крупицкая победила в масс-старте классическим стилем на Спартакиаде 2024

Лыжнице Жамбаловой понадобилась помощь врачей после масс-старта на Спартакиаде
Новости
RSS RSS
Все новости