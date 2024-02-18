Крупицкая: «Чувствовала по дыханию сзади, что Сориной и Кулешовой тяжело, что они терпят»

Лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в масс-старте на 50 км на Всероссийской спартакиаде 2024.

Спортсменка преодолела дистанцию в 50 км за 2 часа 35 минут 49,2 секунды.

Второе место заняла Татьяна Сорина, отстав от чемпионки на 0,5 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова +4,5 секунды.

— Сегодня было очень хорошее самочувствие. Чувствовала в себе силы, последние десять километров я шла впереди, просила девчонок помочь, потому что уверенности в своих силах именно в финишном рывке я не чувствовала. Я не знала — какое самочувствие у соперниц. Честно говоря, я думала, что они просто отсиживаются за мной, а потом выиграют у меня на финишной прямой. Поэтому была очень рада, когда мы отъехали втроем, прямо выдохнула и подумала: «Боже, сегодня наконец-то я буду не четвертая».

— То есть нервное напряжение чувствовалось?

— Да, потому что Лида Горбунова отстала от нас только на последней десятке. После этого я действительно выдохнула. Честно, уже устала занимать четвертые-пятые-шестые места.

— Вы устали в сегодняшней гонке? Это ваша первая победа во взрослой карьере.

— Пока усталости не чувствую. Я питалась на каждом пункте питания. Повторюсь, сегодня очень хорошее самочувствие. У меня хорошая готовность после сбора в Цахкадзоре. Гонка была в кайф.

— Что опытные соперницы Анастасия Кулешова и Татьяна Сорина сказали на финише?

— Поздравили. Если честно, темп, который я задавала, для девчонок был не очень комфортный. Я это чувствовала уже в конце по дыханию сзади, что им действительно тяжело, что они терпят. Стала появляться надежда на золото.

— До гонки такой расклад представляли?

— Обычно до гонки что-то тяжело представлять. Часто бывает, что на разминке едешь и вроде бы самочувствие хорошее, но потом стартуешь и такая дистанция может резко накрыть. Никто не застрахован от этого. Но на полтиннике было прекрасно самочувствие.

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